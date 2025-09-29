Zuckerberg corteggia i nuovi talenti della Silicon Valley

LA CACCIA ai nuovi talenti della Silicon Valley segna come la tecnologia sia entrata nell’era dell’intelligenza artificiale. Come riporta il Telegraph, un ricercatore del settore ha rifiutato un’offerta di lavoro da un miliardo di dollari da parte di Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg (nella foto in basso). E l’episodio è solo la punta dell’iceberg di una vera e propria guerra dei talenti che sta coinvolgendo i principali colossi tech e le nuove promesse dell’IA. Secondo le indiscrezioni, ad almeno una dozzina di ricercatori di Thinking Machines, startup IA di San Francisco guidata dalla ex cto di OpenAI Mira Murati, sarebbero state offerte cifre da capogiro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net