Zootropolis 2 | Un nuovo trailer dal film animato Disney

Disney ha svelato il nuovo trailer di Zootropolis 2, la nuova avventura animata targata Walt Disney Animation Studios. La nuova coppia di colleghi poliziotti formata da Judy Hopps e Nick Wilde si avvia a tornare in azione, ma questa volta per dare la caccia ad un misterioso serpente di nome Gary De’Snake, il cui unico problema sembrerebbe essere la natura della sua razza. “ I serpenti non sono i cattivi. Devo sistemare le cose. E quando ci riuscirò, la mia famiglia potrà finalmente tornare a casa “, questa è una delle frasi più importanti esclamate dal nuovo “villain” nel trailer. Guardate qui il trailer di Zootropolis 2 (via IGN ) La trama di Zootropolis 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
