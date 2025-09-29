Zootropolis 2 trailer finale svela le avventure di Nick e Judy

anticipazioni su Zootropolis 2: il sequel che promette emozioni intense. Con meno di due mesi all’uscita ufficiale, Zootropolis 2 si prepara a conquistare il pubblico con una nuova avventura ricca di suspense e colpi di scena. La produzione, firmata dai rinomati studi Walt Disney Animation Studios, ha recentemente diffuso un trailer finale che anticipa alcuni dettagli fondamentali della trama e del cast. Questo sequel si inserisce come naturale continuazione delle vicende dei protagonisti Judy Hopps e Nick Wilde, coinvolti in un’indagine che metterà alla prova la loro collaborazione. la trama e le novità di Zootropolis 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

zootropolis 2 trailer finaleJudy Hopps e Nick Wilde si ribellano all'ordine nel trailer finale di Zootopolis 2 - I poliziotti alle prime armi dovranno salvare la città ancora una volta, anche se questa volta potrebbe essere da se stessa. Secondo gamereactor.it

Zootropolis 2: Disney rilascia il trailer finale con scene inedite - Il trailer finale di Zootropolis 2 anticipa nuove avventure per Judy Hopps e Nick Wilde, alle prese con un caso che sconvolgerà la città ... Segnala ciakgeneration.it

