anticipazioni su Zootropolis 2: il sequel che promette emozioni intense. Con meno di due mesi all’uscita ufficiale, Zootropolis 2 si prepara a conquistare il pubblico con una nuova avventura ricca di suspense e colpi di scena. La produzione, firmata dai rinomati studi Walt Disney Animation Studios, ha recentemente diffuso un trailer finale che anticipa alcuni dettagli fondamentali della trama e del cast. Questo sequel si inserisce come naturale continuazione delle vicende dei protagonisti Judy Hopps e Nick Wilde, coinvolti in un’indagine che metterà alla prova la loro collaborazione. la trama e le novità di Zootropolis 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Zootropolis 2 trailer finale svela le avventure di Nick e Judy