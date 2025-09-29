zootropolis 2 trailer finale con scene inedite da disney

il trailer ufficiale di zootropolis 2 svela nuove avventure e personaggi. La casa di produzione Disney ha reso disponibile il trailer conclusivo di Zootropolis 2, anticipando un ritorno atteso dai fan della serie. La seconda parte dell’omonima saga arriverà nelle sale italiane a partire dal 26 novembre, portando nuovamente sul grande schermo la vivace metropoli abitata da mammiferi, con una trama ricca di suspense e divertimento. i protagonisti tornano per una nuova sfida. Nel trailer si riconferma la presenza dei due detective principali, Judy Hopps, interpretata in originale da Ginnifer Goodwin, e Nick Wilde, doppiato da Jason Bateman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

