Zootropolis 2 | nel final trailer Judy e Nick uniscono le forze per aiutare un nuovo amico in difficoltà
Nel sequel del film animato della Disney i due simpatici protagonisti saranno alle prese con un mistero che permetterà di mostrare luoghi e personaggi nuovi. Disney ha condiviso il final trailer del film animato Zootropolis 2 in cui si possono vedere dei momenti inediti della nuova missione che intraprendono i protagonisti. Judy e Nick, infatti, si ritrovano inaspettatamente alle prese con il tentativo di aiutare un serpente, coinvolto in una situazione complicata. Cosa anticipa il final trailer del sequel Nel video di Zootropolis 2, scritto e diretto da Jared Bush, si possono quindi vedere nuovi angoli della città in cui si svolgono gli eventi, spettacolari momenti d'azione, tante emozioni e, ovviamente, divertimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: zootropolis - final
Sssssiete pronti a tornare a Zootropolissss? Una nuova selvaggia indagine vi aspetta dal 26 Novembre, solo al cinema! - facebook.com Vai su Facebook
