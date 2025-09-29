Zootopia 2 | curiosità dai retroscena con i creatori del film

Il sequel di Zootopia, intitolato Zootopia 2, si prepara a riportare gli spettatori nel mondo degli animali antropomorfi che ha conquistato pubblico e critica nel 2016. La nuova pellicola continuerà le avventure della coppia formata dalla coniglietta detective Judy Hopps e dal volpino Nick Wilde, impegnati in una missione che li vede alle prese con un misterioso rettile che minaccia l’equilibrio della loro società. ritorno dei protagonisti e nuovi elementi narrativi. personaggi principali e sviluppo della trama. La storia si focalizza ancora su Judy Hopps e Nick Wilde, mantenendo il rapporto tra i due personaggi come elemento centrale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

