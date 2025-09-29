Zona via Montepellegrino interamente al buio benvenuti nel Bronx

Da mesi la situazione dell’illuminazione pubblica è drammatica, pericolosa e preoccupante! La via Montepellegrino è interamente al buio, le uniche luci sono quelle dei pochi esercizi commerciali. Lo stesso avviene per via Imperatore Federico, via Sadat e tantissime altre strade. Per camminare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

