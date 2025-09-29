Zls oltre 20mila nuove assunzioni previste La quarta corsia autostradale pronta nel 2027

Un programma di 17 opere infrastrutturali prioritarie per la regione (molte delle quali nel Ravennate) e grandi opportunità di sviluppo lavorativo ed economico per l'Emilia Romagna. La Zona Logistica Semplificata (Zls) è stata al centro del confronto strategico tra Regione e Unioncamere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - 20mila

Festa della birra da urlo. Oltre 20mila presenze

Truffa telefonica da oltre 20mila euro, cinque denunciati

A Bari oltre 20mila mozziconi di sigarette raccolti in spiaggia: edizione da record per "Scola la sabbia"

Con oltre 20mila acquisti mensili sullo shop di Amazon e più di 33mila recensioni, è la crema modellante di cui ogni chioma curly dovrebbe fare tesoro (per meno di 11 euro) - X Vai su X

Quest’anno sono state presentate 19mila domande per scienze infermieristiche a fronte di oltre 20mila posti. Sommato agli infermieri che scappano all’estero il quadro è allarmante - facebook.com Vai su Facebook

In Emilia-Romagna la Zls può creare 20mila posti nel 2031 - Romagna potrebbe generare oltre 20mila nuovi addetti e un aumento del Pil superiore al 70% entro il 2031 nello scenario più favorevole. Riporta msn.com

Zls, ecco cosa può cambiare: "Investimenti in crescita del 13% e ventimila nuove assunzioni" - Il Porto di Ravenna ha tutte le potenzialità per essere un porto di rango nazionale forte di un’area di potenziale sviluppo logistico di oltre 300 ettari che nessun altro scalo nazionale ha a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it