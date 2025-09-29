Zinzi Lega | Il risultato nelle Marche è di buon auspicio per la Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il risultato nelle Marche, con i marchigiani che premiano il buon governo del centrodestra sul territorio, è di buon auspicio per la vittoria anche in Campania”. Lo afferma il deputato e coordinatore della lega in Campania Giampiero Zinzi sottolineando che il centrodestra, ancora senza il candidato che sfiderà Roberto Fico, “troverà una sintesi nel più breve tempo possibile, per portare la nostra regione fuori dagli anni di malgoverno, di logiche clientelari e di mancate promesse”. La Lega, aggiunge Zinzi, “è pronta. Il partito è cresciuto grazie al lavoro di squadra e si è rafforzato sempre di più con i tanti amministratori che hanno deciso di continuare a servire i cittadini condividendo il nostro percorso politico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: zinzi - lega
Campania, Zinzi (Lega): “De Luca la tocca piano sui M5S”
Zinzi (Lega): “Sulla Terra dei Fuochi il lavoro va avanti”
Regionali, Zinzi (Lega): “Che pensa Fico della sanità campana?”
#LegaCampania #ministrotrasporti #Infrastrutture #AgendaPolitica Gianpiero Zinzi - facebook.com Vai su Facebook
Gianpiero Zinzi: I controlli sugli ingressi regolari nel nostro Paese saranno assolutamente stringenti così da garantire il giusto apporto di lavoratori in settori specifici e allo stesso tempo evitare le grandi truffe legate… https://facebook.com/494842615336680/vi - X Vai su X
Elezioni Marche, Zinzi (Lega): risultato di buon auspicio per vittoria in Campania - “Il risultato nelle Marche, con i marchigiani che premiano il buon governo del centrodestra sul territorio, è di buon auspicio per la vittoria anche in Campania. Segnala corriereirpinia.it
Campania: Lega punta su Zinzi, primi 55 comitati per Regionali - "Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati 'Zinzi presidente della Campania', la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. Scrive ansa.it