Zinzi Lega | Il risultato nelle Marche è di buon auspicio per la Campania

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il risultato nelle Marche, con i marchigiani che premiano il buon governo del centrodestra sul territorio, è di buon auspicio per la vittoria anche in Campania”. Lo afferma il deputato e coordinatore della lega in Campania Giampiero Zinzi sottolineando che il centrodestra, ancora senza il candidato che sfiderà Roberto Fico, “troverà una sintesi nel più breve tempo possibile, per portare la nostra regione fuori dagli anni di malgoverno, di logiche clientelari e di mancate promesse”. La Lega, aggiunge Zinzi, “è pronta. Il partito è cresciuto grazie al lavoro di squadra e si è rafforzato sempre di più con i tanti amministratori che hanno deciso di continuare a servire i cittadini condividendo il nostro percorso politico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

zinzi lega il risultato nelle marche 232 di buon auspicio per la campania

© Anteprima24.it - Zinzi (Lega): “Il risultato nelle Marche è di buon auspicio per la Campania”

In questa notizia si parla di: zinzi - lega

Campania, Zinzi (Lega): “De Luca la tocca piano sui M5S”

Zinzi (Lega): “Sulla Terra dei Fuochi il lavoro va avanti”

Regionali, Zinzi (Lega): “Che pensa Fico della sanità campana?”

zinzi lega risultato marcheElezioni Marche, Zinzi (Lega): risultato di buon auspicio per vittoria in Campania - “Il risultato nelle Marche, con i marchigiani che premiano il buon governo del centrodestra sul territorio, è di buon auspicio per la vittoria anche in Campania. Segnala corriereirpinia.it

Campania: Lega punta su Zinzi, primi 55 comitati per Regionali - "Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati 'Zinzi presidente della Campania', la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zinzi Lega Risultato Marche