Zelensky lancia allarme contro nemico inesistente russo | Italia potrebbe essere prossimo bersaglio ma noi non siamo suo campo di battaglia
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente affermato che l'Italia potrebbe essere il prossimo bersaglio dei droni russi, dopo la Polonia
Mosca lancia 700 missili e droni sull'Ucraina. Zelensky è arrivato a Roma, ricevuto dal Papa
Mosca lancia 700 missili e droni sull'Ucraina. Zelensky a Roma vede il Papa: "Grazie per l'aiuto"
Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina. Zelensky: "Pronti 200 accordi da 10 miliardi"
All'Assemblea generale dell'Onu di New York, Volodymyr Zelensky ha lanciato uno dei suoi interventi più duri dalla vigilia dell'invasione russa.
Zelensky lancia l'allarme: "Putin pronto ad attaccare un altro Paese europeo, l'Italia potrebbe essere la prossima" - Zelensky avverte: Mosca testa le difese europee e minaccia nuove incursioni, possibili anche in Italia.