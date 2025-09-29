Zelensky lancia allarme contro nemico inesistente russo | Italia potrebbe essere prossimo bersaglio ma noi non siamo suo campo di battaglia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente affermato che l'Italia potrebbe essere il prossimo bersaglio dei droni russi, dopo la Polonia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha recentemente affermato che l'Italia potrebbe essere il prossimo bersaglio dei droni russi, dopo la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

zelensky lancia allarme controZelensky lancia l’allarme: “Europa attenta, non sei al sicuro”. Le critiche durissime, con chi ce l’ha - All’Assemblea generale dell’Onu di New York, Volodymyr Zelensky ha lanciato uno dei suoi interventi più duri dalla vigilia dell’invasione russa. Riporta thesocialpost.it

zelensky lancia allarme controZelensky lancia l’allarme: “Putin pronto ad attaccare un altro Paese europeo, l’Italia potrebbe essere la prossima” - Zelensky avverte: Mosca testa le difese europee e minaccia nuove incursioni, possibili anche in Italia. Si legge su msn.com

