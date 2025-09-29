Zelensky | La Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kiev, 29 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con il partito filo-europeo al potere in Moldova per la vittoria alle elezioni parlamentari, aggiungendo che la Russia non è riuscita a ribaltare il voto nell'ex paese sovietico. "L'influenza sovversiva della Russia non si diffonderà ulteriormente in Europa - ha detto Zelensky - la Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova, nonostante abbia speso ingenti risorse per minarla e corrompere chiunque potesse". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

zelensky la russia non 232 riuscita a destabilizzare la moldova

© Quotidiano.net - Zelensky: "La Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova"

In questa notizia si parla di: zelensky - russia

Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì

Ucraina, Zelensky spera nei negoziati con Mosca a Istanbul | Russia: "Nessun miracolo"

Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia» 

zelensky russia 232 riuscitaMoldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti. Zelensky: 'Mosca non &#232; riuscita a destabilizzare il Paese' - Von der Leyen: 'La Moldavia ha scelto l'Europa, la nostra porta è aperta'. Da ansa.it

zelensky russia 232 riuscitaDroni russi, Zelensky avverte: «L'Italia &#232; la prossima. Mosca sta per attaccare un altro paese europeo» - Volodymyr Zelensky ripete da giorni un monito: «Mosca non si ferma, sta per attaccare un altro Paese europeo». Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Russia 232 Riuscita