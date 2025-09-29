Zazzaroni | Dopo aver sparato minchi… provano a dire che ora Allegri si è aggiornato

Zazzaroni: «Ora dicono che Allegri si è aggiornato. Tentativo di recupero dopo aver sparato minch.». Il commento del giornalista La vittoria di prestigio del Milan sul Napoli ha riacceso l’entusiasmo attorno alla squadra e al suo tecnico, Massimiliano Allegri. Una prestazione solida e vincente che ha portato molti a elogiare il gioco dei rossoneri. Ma . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zazzaroni: «Dopo aver sparato minchi… provano a dire che ora Allegri si è aggiornato»

In questa notizia si parla di: zazzaroni - dopo

Zazzaroni: «Temptation Lookman! Incedibile? Dopo il no Atalanta telefonata tra Marotta e Percassi»

Lookman Inter, Zazzaroni accusa: «Percassi non vuole venderlo in Italia. Ma perché ha risposto dopo tre giorni?»

Lookman Inter, Zazzaroni smentisce: «I nerazzurri non si sono ritirati dalla corsa! Dopo tutto il casino fatto dal giocatore…»

Zazzaroni su KK: “Ho apprezzato molto la reazione di KDB al cambio perché mi dà l'idea di un De Bruyne molto coinvolto. Molti pensavano che arrivasse qui a 34 anni, dopo tanti trionfi, con una mentalità diversa. Invece è uno che ci tiene, si comporta da lead - X Vai su X

Botta e risposta su Yildiz Dopo la partita di ieri tra Juventus ed Inter, il talento turco è stato protagonista di un editoriale su Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: ‘Dedicato all’ex giocatorino’ scrive il direttore del giornale che tesse le lodi del numero 10 bian - facebook.com Vai su Facebook

Zazzaroni: “Su Allegri tentativi di recuperare dopo aver sparato minchiate sul grande tecnico che é” - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così di Massimiliano Allegri sul suo profilo Instagram: "Oggi si sono inventati che Allegri, del quale mi considerano ... Scrive milannews.it

Zazzaroni su Allegri: "Quanta me**a gli hanno gettato addosso: invece è sempre lui" - Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, non le ha mandate a dire sul suo profilo Instagram e ha preso le difese di Massimiliano Allegri dopo la netta ... Come scrive milannews.it