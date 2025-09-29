Zanetti scomparso il papà del vicepresidente nerazzurro | il messaggio dell’Inter

Zanetti papà. Un lutto ha colpito il cuore dell’ Inter e di tutti i suoi tifosi. Rodolfo, il papà di Javier Zanetti, vicepresidente e leggenda nerazzurra, è scomparso nelle scorse ore. La notizia ha suscitato grande commozione non solo nell’ambiente interista, ma in tutto il mondo del calcio, che riconosce in Zanetti una delle figure più amate e rispettate. Il club nerazzurro, con un messaggio diffuso sui propri canali ufficiali, ha voluto far sentire la propria vicinanza a uno dei simboli della sua storia: “ L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice Presidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it