Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano | il riconoscimento per il simbolo dell’Inter

Zanetti premiato a New York: riconoscimento per il vicepresidente grazie all’impegno sociale della stella dell’Inter. Un nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per Javier Zanetti, vicepresidente dell’ Inter. L’ex capitano nerazzurro è stato premiato a New York nel corso della Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025, unico evento in lingua spagnola inserito all’interno della High-Level Week dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La manifestazione ha riunito leader e personalità di spicco della regione iberoamericana, con l’obiettivo di accelerare i progressi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), valorizzando il ruolo di guida della regione sui temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Internews24.com
