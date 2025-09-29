Zanetti Inter la società nerazzurra si stringe attorno al vicepresidente per la scomparsa del padre | il comunicato – FOTO
Zanetti Inter, lutto in casa nerazzurra: il messaggio di cordoglio del Club per il vicepresidente argentino dopo la scomparsa del padre. Un lutto profondo ha colpito l’ Inter e tutta la sua grande famiglia. È venuto a mancare Rodolfo Zanetti, padre di Javier Zanetti, storico capitano e attuale vicepresidente del club nerazzurro. La notizia, arrivata nelle scorse ore, ha immediatamente suscitato grande commozione sia in Italia sia in Argentina, dove l’ex numero 4 è da sempre un punto di riferimento per valori e serietà dentro e fuori dal campo. Attraverso i propri canali ufficiali, il club di Viale della Liberazione ha voluto manifestare tutta la propria vicinanza al dirigente argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com
