Zampano presidia la fascia Adorni domina la difesa
CHICHIZOLA 6 Benissimo come sempre quando gioca con i piedi, appare in leggero ritardo sul gol di Olzer, un tiro però leggermente deviato involontariamente da Adorni. Un brivido nel recupero quando un cross maligno lo supera ma Okwonkwo non ne approfitta. TONOLI 7 Altra prova di personalità per un difensore che ancora una volta dimostra di non aver risentito minimamente del salto di categoria, anzi. ADORNI 7 Recuperato dopo il forfait di Mantova, conferma di essere autentico direttore d’orchestra della retroguardia. Senso della posizione, tempismo ed esperienza da vendere. CAUZ 6 Qualche sbavatura e poca fortuna quando non riesce a trasformare in gol un tap in da pochi passi dopo una respinta corta di Desplanches. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: zampano - presidia
Zampano presidia la fascia. Adorni domina la difesa - CHICHIZOLA 6 Benissimo come sempre quando gioca con i piedi, appare in leggero ritardo sul gol di Olzer, un tiro però leggermente deviato involontariamente da Adorni. Da msn.com
Zampano inesauribile, Zanimacchia incide. Santoro in crescendo, Adorni dirige la difesa - CHICHIZOLA 6 Primi quarantacinque minuti in cui a parte una respinta di pugno non deve fare granchè. ilrestodelcarlino.it scrive