Zaino Ryanair per viaggiare in autunno a prezzo assurdo | solo per oggi costa la metà

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi viaggia spesso con compagnie low-cost come Ryanair sa quanto sia importante avere un bagaglio a mano conforme alle regole per evitare costi extra o problemi al gate. Questo zaino per Ryanair è la risposta: disponibile su Amazon a 18,85 euro (con uno sconto del ben 53%), si adatta perfettamente alle dimensioni richieste per il bagaglio gratuito in cabina. Approfitta dello sconto Dimensioni ottimizzate per il viaggio. Le dimensioni di 40x20x25 cm sono perfettamente allineate ai limiti imposti da Ryanair per il bagaglio a mano. La capienza di 20 litri, abbinata a un peso contenuto di 680 grammi, permette di portare con sé l’essenziale per una trasferta di pochi giorni, senza dover rinunciare a nulla di importante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

