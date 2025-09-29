Zacchei ora è crisi vera Castiglionese resta a secco
CASTIGLIONESE 0 AFFRICO 1 CASTIGLIONESE: Balli, Gori (49’ Viciani), Parisi (60’ Banelli), Menci, Grifoni, Sinatra (75’ Bebeto), Minocci, Autorità, Tenti, Ligi (55’ Berneschi), Tavanti (70’ Willis). All.: Filippo Zacchei. AFFRICO: Pecorai, Guarducci, Stella, Nuti (70’ Iasparrone), Longo (47’ Vaccari), Benvenuti, Tamburini (75’ Mazzanti), Fantechi, Sidibe, Papini (85’ Vaggioli), Bigozzi (65’ Casati). All.: Marco Villagatti. Arbitro: Marchi di Siena. Reti: 5’ Tamburini. CASTIGLION FIORENTINO – Il primo spartiacque della stagione boccia la Castiglionese, ancora ferma a quota zero punti, ancora a secco di vittorie tra Coppa e campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it