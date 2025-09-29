Yvon Chouinard l’uomo che ha trasformato la scalata in rivoluzione verde

Tra tavole da surf, chiodi d’acciaio e scelte anti-conformiste, “Visionario Ribelle” traccia il profilo di Yvon Chouinard, mente e cuore di Patagonia, svelando come un artigiano nomade abbia piegato le regole del mercato per servire il pianeta. Un ritratto che abbatte i confini del business In un’epoca in cui la parola “impresa” evoca bilanci trimestrali . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Yvon Chouinard, l’uomo che ha trasformato la scalata in rivoluzione verde

yvon chouinard l8217uomo ha'Visionario Ribelle', la biografia di Yvon Chouinard - È un manifesto di resistenza al capitalismo tradizionale, un invito a ripensare il nostro modo di vivere, lavorare e consumare. adnkronos.com scrive

Patagonia: la Terra come unico azionista - Inizia così la lettera che il 16 settembre 2022 Yvon Chouinard, fondatore della sportswear house Patagonia e ispiratore di una vera e propria rete di attività ... Secondo businesspeople.it

