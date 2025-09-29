Yvon Chouinard l’uomo che ha trasformato la scalata in rivoluzione verde
Tra tavole da surf, chiodi d'acciaio e scelte anti-conformiste, "Visionario Ribelle" traccia il profilo di Yvon Chouinard, mente e cuore di Patagonia, svelando come un artigiano nomade abbia piegato le regole del mercato per servire il pianeta. Un ritratto che abbatte i confini del business In un'epoca in cui la parola "impresa" evoca bilanci trimestrali
#YvonChouinard è sempre stato un capitalista riluttante.Con la sua #Patagonia ha costruito un impero, ma qualche anno fa l'ha ceduto per devolvere tutto alla lotta al #cambiamentoclimatico. Oggi, la vita straordinaria di questo milionario ribelle è un libro
"Tornare a una vita più semplice non è un passo indietro." Yvon Chouinard
'Visionario Ribelle', la biografia di Yvon Chouinard - È un manifesto di resistenza al capitalismo tradizionale, un invito a ripensare il nostro modo di vivere, lavorare e consumare.
Patagonia: la Terra come unico azionista - Inizia così la lettera che il 16 settembre 2022 Yvon Chouinard, fondatore della sportswear house Patagonia e ispiratore di una vera e propria rete di attività