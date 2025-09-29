Yildiz stanco e in affanno ora deve riposare | il piano di Tudor in vista di Villarreal e Milan Cosa potrebbe succedere

Yildiz è apparso in affanno e necessita di riposo dopo aver giocato tutte le partite, con Tudor che deve scegliere il momento giusto per il turn over. Kenan Yildiz, sta risentendo del carico di impegni accumulato in questo inizio di stagione e sembra aver bisogno di un turno di riposo. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il classe 2005 sia apparso stanco e in affanno nelle ultime uscite. Il dato che testimonia il suo sforzo è impressionante: in stagione Yildiz ha saltato solamente quattro minuti, un minutaggio elevato che ha inevitabilmente messo alla prova il fisico del diciannovenne. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz stanco e in affanno, ora deve riposare: il piano di Tudor in vista di Villarreal e Milan. Cosa potrebbe succedere

