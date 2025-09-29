Xiaomi potrebbe riservare la Hyper Island di HyperOS 3 ai soli modelli di punta

Tuttoandroid.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HyperOS 3 non sarà uguale per tutti: alcune novità del nuovo aggiornamento software rimarranno esclusive dei modelli punta di Xiaomi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

xiaomi potrebbe riservare la hyper island di hyperos 3 ai soli modelli di punta

© Tuttoandroid.net - Xiaomi potrebbe riservare la Hyper Island di HyperOS 3 ai soli modelli di punta

In questa notizia si parla di: xiaomi - potrebbe

Xiaomi potrebbe abbandonare Google Telefono con HyperOS 3

Anche Xiaomi Mix Flip 3 potrebbe avere la connettività satellitare

Xiaomi 17 Fold potrebbe essere il nome del nuovo modello pieghevole

xiaomi potrebbe riservare hyperNiente Hyper Island: Secondo quanto riferito, Xiaomi impedisce che la nuova funzione HyperOS 3 funzioni su più smartphone Redmi Note - In base alle prime scoperte, alcune versioni di HyperOS 3 potrebbero non offrire la nuova funzionalità Hyper Island di Xiaomi su Redmi Note ... Come scrive notebookcheck.it

xiaomi potrebbe riservare hyperHyperOS 3: quando arriva su Xiaomi e cosa cambia - Scopri quando arriverà HyperOS 3 basato su Android 16 sui dispositivi Xiaomi: tempi del rollout, modelli coinvolti e cosa aspettarsi. Scrive evosmart.it

Cerca Video su questo argomento: Xiaomi Potrebbe Riservare Hyper