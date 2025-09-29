Xiaomi potrebbe riservare la Hyper Island di HyperOS 3 ai soli modelli di punta
HyperOS 3 non sarà uguale per tutti: alcune novità del nuovo aggiornamento software rimarranno esclusive dei modelli punta di Xiaomi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: xiaomi - potrebbe
Xiaomi potrebbe abbandonare Google Telefono con HyperOS 3
Anche Xiaomi Mix Flip 3 potrebbe avere la connettività satellitare
Xiaomi 17 Fold potrebbe essere il nome del nuovo modello pieghevole
Nuovo xiaomi 17 pro potrebbe essere svelato nei prossimi giorni, lo schermo posteriore potrà essere un’importante novitá rispetto ad iphone 17 pro e altro concorrenti #xiaomi #xiaomi17pro - facebook.com Vai su Facebook
Ogni parola al suo posto! Con registrazione integrata e Assistente AI per traduzione e trascrizione in tempo reale, le Xiaomi OpenWear Stereo Pro garantiscono chiarezza e precisione in ogni conversazione! Acquista ora: https://bit.ly/Xiaomi15T-Series…! - X Vai su X
Niente Hyper Island: Secondo quanto riferito, Xiaomi impedisce che la nuova funzione HyperOS 3 funzioni su più smartphone Redmi Note - In base alle prime scoperte, alcune versioni di HyperOS 3 potrebbero non offrire la nuova funzionalità Hyper Island di Xiaomi su Redmi Note ... Come scrive notebookcheck.it
HyperOS 3: quando arriva su Xiaomi e cosa cambia - Scopri quando arriverà HyperOS 3 basato su Android 16 sui dispositivi Xiaomi: tempi del rollout, modelli coinvolti e cosa aspettarsi. Scrive evosmart.it