XBOX360 ABadAvatarHDD 1.01c | Sfrutta la Tua Xbox 360 con l’HDD Interno

Se stai cercando un metodo pulito e definitivo per avviare la custom dashboard Aurora sulla tua Xbox 360 moddata, ABadAvatarHDD 1.01c è la risposta. Questa ultima release perfeziona l’ormai celebre exploit, permettendoti di eseguirlo direttamente dal disco rigido interno del console, eliminando per sempre la necessità di una chiavetta USB sempre inserita. Cos’è ABadAvatarHDD? ABadAvatarHDD è una versione modificata via HEX di ABadAvatar di Shutterbug2000 (a sua volta basato su BadUpdate di Grimdoomer). La modifica principale è il re-indirizzamento di tutti i percorsi dalla porta USB ( MASS ) all’HDD interno ( Hdd ). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net