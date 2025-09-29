XBOX360 ABadAvatarHDD 1.01c | Sfrutta la Tua Xbox 360 con l’HDD Interno

Gamesandconsoles.net | 29 set 2025

Se stai cercando un metodo pulito e definitivo per avviare la custom dashboard  Aurora  sulla tua Xbox 360 moddata,  ABadAvatarHDD 1.01c  è la risposta. Questa ultima release perfeziona l’ormai celebre exploit, permettendoti di eseguirlo direttamente dal  disco rigido interno  del console, eliminando per sempre la necessità di una chiavetta USB sempre inserita. Cos’è ABadAvatarHDD? ABadAvatarHDD è una versione modificata via HEX di  ABadAvatar  di Shutterbug2000 (a sua volta basato su BadUpdate di Grimdoomer). La modifica principale è il re-indirizzamento di tutti i percorsi dalla porta USB ( MASS ) all’HDD interno ( Hdd ). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: xbox360 - abadavatarhdd

