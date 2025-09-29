X-Men ’97 stagione 2 | attese venite oscure e morti multiple

anticipazioni su x-men ’97: un ritorno caratterizzato da toni più oscuri. Con il ritorno di X-Men ’97, l’attesa dei fan si concentra su una stagione che promette di essere molto più cupa rispetto al passato. Secondo alcune fonti, la nuova serie animata si presenterà con un tono decisamente più dark, prevedendo numerosi momenti drammatici e conseguenze fatali per diversi personaggi. La produzione, disponibile su Disney+, sta suscitando grande curiosità tra gli appassionati Marvel. contesto e aspettative sulla seconda stagione. Dopo il successo della prima stagione, trasmessa a partire da marzo 2024, l’attenzione si sposta sulla prossima release prevista nel 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - X-Men ’97 stagione 2: attese venite oscure e morti multiple

X-Men '97, 'un sacco di gente morirà' nella seconda stagione - men'97 ha parlato del tono della serie e di come sarà più dark rispetto alla prima stagione. Si legge su cinema.everyeye.it

