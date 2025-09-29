X Martiri scalpo pesante Mette al tappeto il Felsina
x martiri 2 felsina 1 X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Breveglieri, Meli, De Cristofaro, Artioli, Gjoni, Panzetta, Zardi, Felice, Bini. Allenatore: Bolognesi FELSINA: Maiella, Vallasciani, Fratti, Marchesi, Greco, Mastellari, Grazia, Gamberini, Moscato, Betti, Marchi. Allenatore: Buttignon Arbitro: Festa di Faenza Marcatori: 5’ p.t. Gjoni (M), 60’ s.t. Betti (F), 77’ De Cristofaro (M) La X Martiri vince contro il Felsina. Al comunale di Porotto la formazione di mister Bolognesi, dopo la sconfitta in trasferta nell’ultimo turno, era chiamata nuovamente al riscatto tra le mura amiche con una formazione che era al comando assieme al Casumaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
