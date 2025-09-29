WWE: La storia dietro le quinte, il docu-reality di Netflix dedicato al mondo della più importante compagnia di wrestling al mondo, sta per tornare sui nostri schermi, con le riprese della seconda stagione già avviate e una data di uscita prevista per il prossimo anno. Il successo commerciale della prima stagione, che ha debuttato nella top 10 globale con milioni di visualizzazioni nella prima settimana, ha convinto i produttori a proseguire con il progetto. Le storyline di RAW al centro della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Fightful Select, WWE, Netflix e NFL Films hanno già iniziato la produzione della seconda stagione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Svelate le storyline su cui si baserà la nuova stagione di “La storia dietro le quinte”