La WWE potrebbe aver accidentalmente rivelato sul proprio sito che Lainey Reid è stata l’assalitrice mascherata che ha permesso a Jacy Jayne di mantenere il titolo femminile. L’errore sul sito ufficiale WWE. Durante NXT No Mercy, Lola Vice non è riuscita a conquistare il NXT Women’s Title dopo che una figura mascherata l’ha attaccata, permettendo a Jacy Jayne di conservare la cintura. Mentre le speculazioni sull’identità dell’aggressore continuavano, la WWE ha involontariamente rivelato chi fosse realmente. Nel primo recap online del match pubblicato sul sito ufficiale della WWE, la federazione ha accidentalmente svelato che la figura misteriosa era Lainey Reid: “ Jacy Jayne ha mantenuto l’ NXT Women’s Championship grazie a un assist da parte di Lainey Reid. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Svelata per errore l'identità di chi ha aiutato Jacey Jane a No Mercy?