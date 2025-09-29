WWE | Chelsea Green difende Nia Jax dopo l’infortunio a Jade Cargill a SmackDown

La ex campionessa degli Stati Uniti prende posizione su Twitter mentre i fan chiedono il licenziamento della Jax. Nia Jax è finita nuovamente al centro delle polemiche dopo aver infortunato Jade Cargill nell’episodio del 26 settembre di WWE SmackDown. Durante un triple threat match, Nia Jax ha scaraventato Jade Cargill contro i gradoni d’acciaio con tale forza da procurarle una ferita molto profonda al viso, scatenando l’indignazione dei fan online. Il supporto di Chelsea Green su Twitter. Chelsea Green, ex campionessa degli Stati Uniti femminile, ha deciso di rompere il silenzio. La wrestler è intervenuta su Twitter per difendere Nia Jax dai critici che l’hanno definita pericolosa e hanno persino chiesto il suo licenziamento dalla WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green difende Nia Jax dopo l’infortunio a Jade Cargill a SmackDown

