WWE | Brutto stop per Ridge Holland lesione di Lisfranc incerti i tempi di rientro
Durante le registrazioni di TNA iMPACT!del 27 settembre, Ridge Holland ha subito un infortunio. Da allora i fan si sono chiesti se sarebbe rimasto fuori dal ring, e ora lo stesso Holland ha confermato che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. In un post su Twitter, Ridge Holland ha rivelato di aver riportato un infortunio di Lisfranc e che venerdì si sottoporrà all’operazione. Lisfranc Injury.Surgery Friday. See ya in abit — “ The Steam Pig” Ridge Holland (@RidgeWWE) September 29, 2025 L’infortunio è avvenuto durante il suo match contro Moose, ma l’incontro non è andato come previsto e si è interrotto dopo che Ridge è atterrato male, riportando una seria lesione alla caviglia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
