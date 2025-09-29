WSJ | Pentagono accelera produzione di armi in caso di conflitto con la Cina

Imolaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pentagono sta esortando i suoi fornitori di missili a raddoppiare e persino quadruplicare i ritmi di produzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

wsj pentagono accelera produzione di armi in caso di conflitto con la cina

© Imolaoggi.it - WSJ: Pentagono accelera produzione di armi “in caso di conflitto con la Cina”

In questa notizia si parla di: pentagono - accelera

wsj pentagono accelera produzioneTitoli difesa USA in rialzo dopo piano del Pentagono di raddoppiare produzione missili - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com scrive

Wsj: il Pentagono blocca l'uso dei missili a lungo raggio contro la Russia - Da mesi il Pentagono sta impedendo a Kiev di utilizzare missili a lungo raggio statunitensi per colpire obiettivi in territorio russo, limitando le capacità offensive dell'Ucraina nella guerra contro ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Wsj Pentagono Accelera Produzione