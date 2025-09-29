WRC – Lancia riparte da Yohan Rossel

Tuttorally.news | 29 set 2025

Il francese, candidato a guidare la Ypsilon HF Integrale, ha già lo sguardo rivolto al 2027 ed ha confermato che non correrà più con la Citroen C3 Rally2. Yohan Rossel, uno dei protagonisti nella lotta al titolo WRC2 fino alla consacrazione di Oliver Solberg in Cile, si prepara a voltare pagina. Dopo sei stagioni di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

