World CleanUp Day Leroy Merlin e Retake Palermo uniti per pulire la spiaggia dell' Arenella

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I negozi Leroy Merlin di Mondello e Forum hanno partecipato con successo all'edizione 2025 del World Clean Up Day, conducendo un'operazione di bonifica presso la spiaggia dell'Arenella, vicina allo storico Palazzo dei Quattro Pizzi dei Florio. L'intervento ha comportato la rimozione di 231 kg di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

