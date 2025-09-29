Winx club torna su rai 2 | tutte le anticipazioni sulla nuova serie evento
il ritorno di winx club: la nuova serie “the magic is back” in anteprima su rai 2. Il celebre franchise animato Winx Club si prepara a tornare con un nuovo capitolo, intitolato “Winx Club: The Magic is Back”. Questa produzione, attesa da fan di tutte le età, rappresenta un importante ritorno alle origini della saga. L’anteprima nazionale verrà trasmessa su Rai 2 il primo ottobre, segnando un evento televisivo che riaccenderà la magia tra vecchi e nuovi spettatori. caratteristiche principali della nuova serie. una produzione innovativa e ricca di dettagli. La serie, composta da 26 episodi, si distingue per un’animazione in CGI di altissima qualità accompagnata da effetti speciali sorprendenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
