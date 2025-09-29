Winx Club | The Magic is Back – il ritorno delle fate che hanno conquistato il mondo

Ventun anni dopo il debutto televisivo, Winx Club torna sugli schermi di tutto il mondo con una nuova serie che vuole riportare le spettatrici e gli spettatori “là dove tutto è iniziato”. Winx Club: The Magic is Back è il reboot animato prodotto da Rainbow che rilancia il franchise creato da Iginio Straffi, uno dei più grandi successi dell’entertainment italiano. Lanciata nel 2004, la saga ha conquistato milioni di bambini e ragazzi con le avventure di Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, diventando un fenomeno pop globale capace di attraversare generazioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it