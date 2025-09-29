Winx club | il ritorno delle fate magiche che affascinano il mondo
Il franchise di Winx Club, uno dei più grandi successi dell’animazione italiana, torna in scena con una nuova produzione che mira a coinvolgere sia i fan storici sia le nuove generazioni. Dopo oltre vent’anni dal debutto televisivo, la serie si rinnova attraverso un reboot animato che combina modernità visiva e temi attuali, mantenendo intatti i valori fondamentali di amicizia, coraggio e scoperta di sé. winx club: the magic is back – il ritorno del franchise. una nuova serie in CGI di alta qualità. Winx Club: The Magic is Back presenta 26 episodi realizzati con tecnologia CGI all’avanguardia. La produzione si distingue per uno stile visivo contemporaneo e dettagliato, che rende omaggio alla tradizione del brand senza rinunciare a innovazioni estetiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Winx Club: The Magic is Back, grande festa a Milano per il ritorno in tv - Questo sabato abbiamo avuto il piacere di essere invitati a un evento davvero speciale: la celebrazione dell’arrivo della nuova serie “Winx Club: The Magic is Back”, in anteprima su Rai2 dal 1° ottobr ... Come scrive timemagazine.it
Winx Club: la magia ritorna con il reboot, a ottobre su Rai e Netflix - A 21 anni dal suo esordio, la celebre saga creata da Iginio Straffi si rinnova con una serie in Cgi. Scrive adnkronos.com