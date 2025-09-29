Il franchise di Winx Club, uno dei più grandi successi dell’animazione italiana, torna in scena con una nuova produzione che mira a coinvolgere sia i fan storici sia le nuove generazioni. Dopo oltre vent’anni dal debutto televisivo, la serie si rinnova attraverso un reboot animato che combina modernità visiva e temi attuali, mantenendo intatti i valori fondamentali di amicizia, coraggio e scoperta di sé. winx club: the magic is back – il ritorno del franchise. una nuova serie in CGI di alta qualità. Winx Club: The Magic is Back presenta 26 episodi realizzati con tecnologia CGI all’avanguardia. La produzione si distingue per uno stile visivo contemporaneo e dettagliato, che rende omaggio alla tradizione del brand senza rinunciare a innovazioni estetiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Winx club: il ritorno delle fate magiche che affascinano il mondo