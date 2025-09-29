Winner’s Cup un calcio per battere la malattia La sfida sul campo dei giovani pazienti oncologici | Qui ci sentiamo liberi

Cornaredo (Milano), 29 settembre 2025 –   Ad alzare il trofeo sono i Pestotti - squadra di ragazzi provenienti da Genova e Torino - ma il successo, più che singolo e sportivo, è collettivo e sociale. La sesta edizione della Winner’s Cup, torneo dedicato ai pazienti adolescenti in cura o dimessi dai reparti oncologici italiani ed europei e tenutosi a Cornaredo nel weekend, ha regalato ancora una volta momenti di gioia e spensieratezza. Il calcio si dimostra nuovamente uno strumento in grado di far sorridere centinaia di giovani. Nel caso specifico ben 250 tra ragazzi e ragazze messi a dura prova dalla vita ma altrettanto determinati nel voler reagire, facendo ciò che amano di più: giocare a pallone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

