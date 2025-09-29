WINDTRE a Jazz’Inn 2025 | innovazione digitale per città intelligenti e sostenibili

Roma, 29 settembre 2025 – WINDTRE partecipa a Jazz’Inn 2025, il format di innovazione diffusa che dal oggi al 3 ottobre trasformerà Campobasso e tredici borghi del Molise in un laboratorio aperto di confronto e progettazione. L’azienda presenterà soluzioni focalizzato sull’evoluzione delle smart city, contribuendo al percorso di innovazione collaborativa previsto dall’iniziativa. La nona edizione di Jazz’Inn è organizzata da Fondazione Ampioraggio, promossa dal Comune di Campobasso insieme ad altri tredici comuni, con il patrocinio della Regione Molise e in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - WINDTRE a Jazz’Inn 2025: innovazione digitale per città intelligenti e sostenibili

In questa notizia si parla di: windtre - jazz

WindTre ZTE Days: fino a 100 euro di sconto cash su alcuni smartphone - facebook.com Vai su Facebook

Basso (WINDTRE): “Leggi antiquate frenano 5G e Fibra. La Legge sulla Concorrenza è un’opportunità unica” - Dall'URANIA POLICY & BUSINESS FORUM, Roberto Basso di WINDTRE lancia un appello: aggiornare le regole, come il divieto di esporre le commissioni di pagamento, per favorire il mercato multiservizi e li ... Si legge su mondo3.com

Cliente WindTre? È in arrivo una gradita sorpresa! - WindTre lancia una nuova strategia che punta tutto sulla cura del cliente e sulla relazione personale. Lo riporta tomshw.it