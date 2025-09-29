‘WeWorld’ i margini al centro | un viaggio fra cinema e fotografia
Bologna, 29 settembre 2025 – I margini geografici e sociali sono il cuore del WeWorld Festival, che dal 7 al 12 ottobre, a Bologna, esplora il nostro mondo attraverso il cinema e con un ricco programma di eventi, fotografia, proiezioni e incontri pensati per stimolare riflessione e confronto, in cui sarà ospite anche Patrick Zaki. L’attivista per i diritti umani che vive sotto le Due Torri introdurrà il documentario Abo Zaabal 89 dell’amico regista egiziano Bassam Mortada, sulle ferite invisibili lasciate dall’attivismo politico. Sentire è un atto politico è il tema guida della manifestazione che giunge alla seconda edizione e che avrà come media partner Q NIl Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
