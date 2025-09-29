WeWorld Festival Bologna 2025 | Sentire è un atto politico film e racconti dai margini

Dal 7 al 12 ottobre Bologna torna ad accogliere il WeWorld Festival, la rassegna di cinema sociale e incontri che porta in città voci, storie e immagini dai margini del mondo. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

A Bologna torna il WeWorld Festival: dare voce ai margini è un atto politico

Martedì 30 settembre, dalle 19:00 Serata di Anteprima del WeWorld Festival Bologna, a Vag61! Evento in collaborazione con WeWorld, SMK Factory e OpenDDB Scopri il programma >> https://vag61.noblogs.org/post/2025/09/26/anteprima-del-weworld-fest

WeWorld Festival Bologna – Film e racconti dai margini - Da martedì 7 a domenica 12 ottobre, le sale del Cinema Lumière, del Modernissimo e gli spazi del Das – Dispositivo Arti Sperimentali ospiteranno tantissimi eventi: talk, performance, incontri e ... Da vita.it

Al WeWorld festival in mostra gli scatti di chi vive la guerra - Volti, racconti e opere di donne, bambine e comunità che vivono tutti i giorni gli effetti di conflitti, povertà e discriminazione. Segnala ansa.it