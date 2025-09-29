Werner Herzog a ruota libera su Gen Z Hollywood e il futuro | L’IA ci salverà tutti
Werner Herzog, il leggendario cineasta tedesco noto per capolavori come Aguirre, furore di Dio e Grizzly Man, continua a sfidare le convenzioni, non solo sul grande schermo ma anche attraverso la parola scritta. Il suo nuovo libro, The Future of Truth, si presenta come un saggio illuminante e provocatorio che indaga il complesso rapporto tra fatti, verità e fiducia nel ventunesimo secolo, offrendo una prospettiva unica che solo un autore della sua statura può proporre. Parlando di nuove generazioni e intelligenza artificiale, le sue dichiarazioni hanno già fatto il giro del web, come evidenziato dal Fortune Nel suo libro, Herzog esplora come questa concezione della verità si applichi al mondo contemporaneo, dominato da intelligenza artificiale, deepfake e fake news. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: werner - herzog
Venezia 82: Werner Herzog ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, Coppola lo celebra sul palco
FOCUS WERNER HERZOG – CLASSICI RESTAURATI L’ENIGMA DI KASPAR HAUSER di Werner Herzog (Germania BRD, 1974, 110’) Favola nera sull’innocenza esposta alla violenza del mondo, tra realismo e visione. In collaborazione con @Brixia Film - facebook.com Vai su Facebook
Alle 18:00 “Fitzcarraldo” di Werner Herzog | Brian Sweene Fitzgerald, noto come Fitzcarraldo, ha il desiderio di costruire il più grande teatro d'opera mai visto nel cuore dell'Amazzonia, nella città di Iquitos | In ricordo di #ClaudiaCardinale - X Vai su X
Sei capolavori di Werner Herzog tornano al cinema - In occasione della consegna del Leone d'Oro alla carriera a Werner Herzog da parte della Mostra del Cinema di Venezia, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con Viggo, porta al cinema dall'8 ... Come scrive ansa.it