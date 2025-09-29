Werner Herzog a ruota libera su Gen Z Hollywood e il futuro | L’IA ci salverà tutti

Werner Herzog, il leggendario cineasta tedesco noto per capolavori come Aguirre, furore di Dio e Grizzly Man, continua a sfidare le convenzioni, non solo sul grande schermo ma anche attraverso la parola scritta. Il suo nuovo libro, The Future of Truth, si presenta come un saggio illuminante e provocatorio che indaga il complesso rapporto tra fatti, verità e fiducia nel ventunesimo secolo, offrendo una prospettiva unica che solo un autore della sua statura può proporre. Parlando di nuove generazioni e intelligenza artificiale, le sue dichiarazioni hanno già fatto il giro del web, come evidenziato dal Fortune Nel suo libro, Herzog esplora come questa concezione della verità si applichi al mondo contemporaneo, dominato da intelligenza artificiale, deepfake e fake news. 🔗 Leggi su Screenworld.it

