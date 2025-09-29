Weekend in musica al Bourbon Street nel centro antico di Napoli

Primo fine settimana di ottobre all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Venerdì 3, protagonisti Giuseppe Bassi e Daniel Karlsson. Start ore 21.45.Mentre sabato 4 ottobre l'appuntamento è con i True Blues. Start ore 22.30.Info &. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

