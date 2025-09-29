WEC Toyota lontana dai migliori | Abbiamo fatto tutto il possibile Dobbiamo imparare da questa esperienza
Toyota manca l’appuntamento con il podio anche alla 6h del Fuji, penultima tappa del FIA World Endurance Championship. Settimo posto all’arrivo per la GR010 Hybrid n. 7 di Kamui KobayashiNyck De VriesMike Conway, rallentata a due ore dalla conclusione dall’ingresso della Safety Car per un problema in pista. La line-up citata si trovava infatti in lotta con Peugeot, Alpine e Porsche per un posto sul podio. Discorso completamente differente invece per la gemella n. 8, fuori dai giochi sin da subito in seguito ad una sanzione per aver rispettato le regole ai box in regime di bandiera gialla. Kamui Kobayashi, Team Principal e pilota della vettura n. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: toyota - lontana
Sulle montagne del Marocco per provare la nuova Toyota Land Cruiser, vera icona del fuoristrada. #buongiorno #toyota #marocco - facebook.com Vai su Facebook
Wec Fuji: prima vittoria di Alpine, per Ferrari titoli rimandati in Bahrain - Una gara condizionata dalle neutralizzazioni e dalle strategie ha visto trionfare a sorpresa la vettura francese di Habsburg- Da gazzetta.it
Wec, prima vittoria Alpine al Fuji. Gara difficile per Ferrari - Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin hanno conquistato con Alpine la 6 Ore del Fuji, 100ma corsa della storia del FIA World Endurance Championship. Lo riporta sport.sky.it