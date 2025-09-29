WEC il finale beffa Peugeot | Contro Alpine non potevamo fare molto

Peugeot sfiora il primo storico successo nel FIA World Endurance Championship al Fuji. La 9X8, presente in terza posizione al COTA, ottiene in Giappone il secondo posto assoluto con Paul Di RestaMikkel Jensen Jean-Eric Vergne (n. 93). Il tridente è stato beffato nel finale dall’Alpine n. 35 di Charles MilesiFerdinand HabsburgPaul Loup Chatin. Peugeot ha cambiato quattro gomme nell’ultima sosta, una scelta che non ha pagato. Alpine ha infatti sostituto solo due pneumatici sorprendendo i rivali. Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha affermato in un commento ai margini dell’evento: “È stata una gara piuttosto movimentata, con molti incidenti in pista che hanno avuto un ruolo nel risultato finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, il finale beffa Peugeot: “Contro Alpine non potevamo fare molto”

WEC | Alpine rompe il ghiaccio: "Abbiamo reagito e colpito al momento giusto" - Dopo tre gare durissime, la squadra francese centra finalmente il primo successo con la A424 sfruttando al meglio le occasioni e facendo le scelte giuste, ribadendo che ora c'è un concorrente in più c ... Lo riporta it.motorsport.com

Wec, prima vittoria Alpine al Fuji. Gara difficile per Ferrari - Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin hanno conquistato con Alpine la 6 Ore del Fuji, 100ma corsa della storia del FIA World Endurance Championship. Segnala sport.sky.it