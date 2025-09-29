Webuild realizzerà nuovo polo ' Cuore' Policlinico Gemelli a Roma con controllata Nbi
Roma, 29 set. (Adnkronos) - Prende vita a Roma un progetto d'eccellenza nella cura della persona: Webuild e Fondazione Policlinico Gemelli hanno firmato il contratto per la realizzazione del nuovo Polo Cardiovascolare 'Cuore' del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma. Il progetto, annunciato in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, sarà realizzato dal Gruppo Webuild con la controllata Nbi. "Con la realizzazione del nuovo Polo Cuore, Webuild mette a disposizione le competenze specialistiche maturate in anni di esperienza nel settore ospedaliero a livello globale", sottolinea Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: webuild - realizzer
Webuild realizzerà il nuovo Polo Cardiovascolare "Cuore" del Gemelli - Prende vita a Roma un progetto d'eccellenza nella cura della persona: Webuild e Fondazione Policlinico Gemelli hanno firmato il contratto per la realizzazione del nuovo Polo Cardiovascolare "CU ... Secondo msn.com
Webuild, nuovi lavori per 600 milioni di dollari per il nuovo polo culturale e commerciale di Diriyah - Webuild rafforza la sua presenza in Arabia Saudita con nuovi lavori per circa 600 milioni di dollari (100% Gruppo Webuild) nell’ambito delprogetto Diriyah Square. Si legge su notizie.tiscali.it