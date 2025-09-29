Webuild realizzerà nuovo polo ' Cuore' Policlinico Gemelli a Roma con controllata Nbi

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Prende vita a Roma un progetto d'eccellenza nella cura della persona: Webuild e Fondazione Policlinico Gemelli hanno firmato il contratto per la realizzazione del nuovo Polo Cardiovascolare 'Cuore' del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma. Il progetto, annunciato in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, sarà realizzato dal Gruppo Webuild con la controllata Nbi. "Con la realizzazione del nuovo Polo Cuore, Webuild mette a disposizione le competenze specialistiche maturate in anni di esperienza nel settore ospedaliero a livello globale", sottolinea Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild. 🔗 Leggi su Iltempo.it

