Wayward – Ribelli | ci è concesso di essere incasinati?

Screenworld.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mae Martin aveva già energizzato il catalogo Netflix con un piccolo prodotto passato per lo più in sordina: Feel Good. Lì il racconto semiautobiografico si era fatto culla ironica e dirompente di un’introspezione scavata a colpi di dipendenze, relazioni e sfide identitarie. Il suo sguardo intimo e tagliente si imprimeva in un piccolo spaccato dalla dissacrante essenza vitale: surreale, poetico e umanamente resistente agli schemi. WaywardRibelli certifica ancora il tocco lucido e distintivo della sua mente creativa, questa volta contrattando nodi identitari e ridefinizioni concettuali dentro un progetto che non aspira mai a essere rassicurante, men che meno accomodante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

wayward 8211 ribelli ci 232 concesso di essere incasinati

© Screenworld.it - Wayward – Ribelli: ci è concesso di essere incasinati?

In questa notizia si parla di: wayward - ribelli

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai

Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce

Wayward ribelli: trama, cast e location della serie Netflix

Wayward - Ribelli news anticipazioni - off e rumors, curiosità e segreti, backstage, clip, recensioni, interviste e speciali di tutti gli episodi. Secondo comingsoon.it

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai - Ribelli, nuova miniserie Netflix in arrivo il 25 settembre, &#232; uno di quei prodotti che, ancora prima del trailer, mostrano di avere tutti gli ingredienti per segnare un prima e un dopo nella ... Si legge su gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Wayward 8211 Ribelli 232