Il nuovo thriller prodotto da Netflix, Wayward, sta catturando l’attenzione di pubblico e critica, suscitando opinioni contrastanti. Con una narrazione composta da otto episodi, la serie vede come protagonista e creatrice la comica Mae Martin. Disponibile in streaming sulla piattaforma, Wayward si presenta come un racconto inquietante che esplora temi complessi e personaggi sfaccettati. contesto e trama di wayward. l’incipit della serie. La narrazione si apre con due adolescenti inviati in una struttura correttiva in una piccola città. La storia sembra concentrarsi sulle dinamiche tra i giovani e le autorità locali, ma presto si rivela che gli eventi sono molto più intricati di quanto appaia inizialmente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wayward: il thriller di netflix che polarizza pubblico e critica