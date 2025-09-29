Waterpolo Preview | il presidente Felugo presenta il 2025-26 della Pro Recco
Tutto pronto per l’inizio dell’A1 maschile 2025-26. Il massimo campionato prenderà il via sabato 4 ottobre con i match valevoli per la prima giornata del girone di andata. A pochi giorni dall’inizio della stagione Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco, presenta le rinnovate ambizioni del club ligure che, dopo una campagna acquisti in cui ha cambiato il roster inserendo otto nuovi giocatori, punta a dominare la scena in Italia e a giocarsi le proprie carte per arrivare fino in fondo in Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: waterpolo - preview
Waterpolo Preview: Il Setterosa cede con l’Australia e perde il primato nel girone
Waterpolo Preview: l’Ungheria ferma la corsa iridata del Setterosa
Waterpolo Preview: la leggenda Felipe Perrone racconta la sua straordinaria carriera
Sette anni dopo la finale di Champions League, Pro Recco e Olympiacos si ritrovano domani sera alla Sciorba per un’amichevole ufficiale: ingresso libero! ? #WeAreWaterpolo - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto M/ Pro Recco: video intervista al presidente Felugo - Al seguente link è possibile accedere all'intervista video al presidente Felugo sulla tournée negli Usa. Come scrive msn.com