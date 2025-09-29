WandaVision | il sequel della serie nel MCU sembra ancora più traumatico dell’originale

Sembra che Wanda Maximoff e Visione non abbiano ancora finito di infliggerci dolore. E, onestamente, non possiamo dire di non essere entusiasti all’idea di vederne ancora, soprattutto dopo le dichiarazioni di Paul Bettany al LACC. Dopo la conclusione di WandaVision, molte cose sono rimaste in sospeso, in particolar modo nei rigaurdi di Visione stesso. Ma sembra che potremmo finalmente ottenere alcune risposte nel sequel della serie, Vision Quest. Originariamente portato in vita in Avengers: Age of Ultron dalla Gemma della Mente, Visione ha continuato a cercare l’amore e una vita con Wanda Maximoff, che in seguito ha dovuto sopportare la tragedia di vederlo morire non una, ma due volte. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

