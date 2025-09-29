Wall Street gioca con il fuoco | l’indicatore Buffett oltre il 200%

Wall Street si trova davanti ad una bolla sul modello di quella delle Dotcom, scoppiata nei primi anni del nuovo millennio. Al di là delle similitudini – il rally è stato trainato da settore tecnologico ed il mercato si trova in una situazione di ipercomprato – la conferma arriva anche dal cosiddetto “indicatore Buffett”, dal nome del finanziere di successo, ormai più che novantenne, che lo ha teorizzato. L’indicatore Buffett oltre il 200%. L’indicatore Buffett è balzato nell’ultimo periodo al 218%, superando i massimi dell’era Dotcom e del periodo COVID, e attestandosi ad un livello che il suo autore Warren Buffett, fondatore della finanziaria Berkshire Hathaway, ritiene che il mercato stia “giocando con il fuoco”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

