Vuole una cassa di frutta e verdura gratis? Ecco la nuova truffa ma un’operatrice sociale sventa il raggiro

Ravenna, 29 settembre 2025 – Il t empestivo intervento di un'operatrice sociale ha consentito di sventare una truffa ai danni di un anziano. L'episodio si è verificato lo scorso venerdì mattina, quando presso l' ufficio postale di Casalborsetti due uomini a bordo di un furgoncino hanno avvicinato un signore sulla settantina, fingendo di conoscerlo e proponendogli una cassetta di frutta e verdura come omaggio. Una tecnica già nota per adescare persone, generalmente anziani, e chiedere poi denaro. Colto di sorpresa dai modi calorosi e affabili dei due soggetti, il malcapitato non ha avuto la prontezza di negare di non conoscere i giovani, rischiando di cadere nella trappola.

