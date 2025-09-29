Vuoi un lavoro a tutti i costi? Vieni a vivere qui | TI REGALANO L’INDETERMINATO I Tutto vero hanno fretta di assumere non sprecare l’occasione

Il lavoro fisso non è un miraggio, in alcune città se ti trasferisci il contratto è assicurato e ti sistemi per sempre In Italia trovare un lavoro stabile è spesso considerato un’impresa quasi impossibile. Contratti a termine, stage interminabili e stipendi che faticano a coprire anche le spese quotidiane rappresentano la normalità per molti. Tuttavia, esistono realtà dove il posto fisso non è un sogn o, ma una concreta possibilità. In alcune città italiane, infatti, il lavoro a tempo indeterminato arriva rapidamente e con condizioni economiche sopra la media nazionale. Milano si conferma la regina del mercato del lavoro italiano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Vuoi un lavoro a tutti i costi? Vieni a vivere qui”: TI REGALANO L’INDETERMINATO I Tutto vero, hanno fretta di assumere, non sprecare l’occasione

In questa notizia si parla di: vuoi - lavoro

“Lo vuoi un lavoro?”. Poi la violenta per ore a Perugia, ma lei accende la fotocamera e lo incastra

A lavoro, nel tempo libero e dove vuoi. Queste sneakers bianche sono il passe-partout da indossare every day

Vuoi il posto di lavoro? Dimmi per chi tifi

Devi fare un lavoro in altezza, vuoi muoverti in spazi ristretti in modo agile? Affidati all'efficienza operativa - con un occhio di riguardo per l'ambiente - e la silenziosa versatilità delle piattaforme a pantografo elettriche. ?Dai 6 ai 16 metri di altezza, le piattafor - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro domestico in crisi, 145mila occupati persi in due anni. “Costi insostenibili per le famiglie, così dilagano gli irregolari” - MILANO – Il governo ha rivisto i meccanismi del decreto sui flussi di lavoratori stranieri e tra le altre cose ha introdotto un “canale di ingresso sperimentale” per il 2025 e per 10mila persone che ... Segnala repubblica.it

Bori, impegno per diminuire i costi del lavoro - Illustrando i numeri della proposta di manovra, nell'ambito di un incontro a palazzo Donini, il vicepresidente della Regione Tommaso Bori ha parlato anche dell'impegno "per diminuire i costi del ... Si legge su ansa.it